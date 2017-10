Eén rijstrook vrij op Antwerpse ring in Deurne, maar chaos houdt aan: "Blijf er weg!"

Het Verkeerscentrum adviseert nog steeds om de regio te vermijden. "Nu de avondspits in volle gang is, neemt de hinder alleen maar toe", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. "De omgeving blijft absoluut te mijden en wie zijn vertrek kan uitstellen, doet dat best. Op alle toekomende snelwegen staan lange files en het is nog absoluut niet duidelijk wanneer ook de andere rijstroken in Deurne kunnen worden vrijgegeven."



Zowel op de Antwerpse ring zelf als de toekomende snelwegen staan nog lange files. Ook op de omleidingsroute langs de R2 blijft het bijzonder druk, net als op het onderliggende wegennet.



De Antwerpse ring zat in Deurne onder het calciumcarbonaat, een product om papier wit te kleuren. Er staan lange files op de E19 en A12, maar ook op alle andere snelwegen richting Antwerpen, door de kijkfile die in de andere richting ontstaan is.