Een juf van een concentratieschool: "Waar blijven de kindjes van de bakfietsouders?"

"Ik ben een meisje uit een boerendorp. Opgegroeid in het Limburgse Meldert, tussen de koeien. Ik heb hier nooit iets naars meegemaakt en bang was ik niet, maar ik trok wel grote ogen toen ik hier twaalf jaar geleden aankwam. In de stad is de mentaliteit anders. Als ze hier het huisvuil komen ophalen, dan kun je niet op de stoep wandelen: alsof de mensen de vuilniszakken uit het raam hebben gegooid. Bij ons zijn er meer regels om je aan te houden. En al die vreemde culturen, die Turkse of Afghaanse winkels. Ik stapte hier een andere wereld binnen.”

In hartje Seefhoek, de meest verpauperde wijk van Antwerpen, zitten we met Els Cespedes op piepkleine kinderstoeltjes. MNM-presentator Tom De Cock had over haar verteld, de juf van het instapklasje van basisschool Sint-Aloysius. “Blij dat ik ben uitgenodigd, maar eigenlijk zouden jullie met juf Els moeten praten.”

Hij zei het zo, toen we hem deze zomer spraken voor de interviewreeks Het Huis van Hiele: “Elke dag neemt juf Els vanuit Tessenderlo de trein naar Antwerpen, loopt ze vervolgens naar haar werk – eerst door mijn buurt, waar je tien jaar geleden als vrouw niet door wilde wandelen, daarna over het De Coninckplein, waar vroeger alle drugsverslaafden zaten – om les te gaan geven in een concentratieschool, in een kleuterklas waar de helft van de kinderen nog niet eens droog is. En zij doet dat niet voor het loon dat wij krijgen.”

Els Cespedes glimlacht lief. “Het is een beslissing die ik nog elke dag moet verantwoorden. Zelfs voor mijn man. Want wat heb ik hier verloren, tussen al die vremden ? Ik wilde vroeger heel graag in het onderwijs werken, maar vaak had ik geen werk in september. Soms vond ik pas een plek in januari. Al dat wachten, ik was dat beu. ‘Ga eens in Antwerpen kijken’, zeiden ze. ‘Daar is zoveel werk.’”

“En ook: de buurt is een tussenstop. Mensen spoelen hier aan en vinden later elders hun plek. Je kunt immers niet zeggen dat het hier ideaal is om te wonen, met al die kleine krotten. Bij ons in Tessenderlo is het beter: groener, properder, betere huizen. Dus als mensen verhuizen omdat ze werk vinden, dan snap ik dat. Maar dat komen en gaan, dat is jammer voor ons. Je bent met een kind aan de slag en dan is het plots weer weg.”

Twaalf jaar later stelt ze vast: die andere wereld is oké. Dat wil ze hier vooral vertellen. “Ik werk hier heel graag. Ik sta bij de leeftijd die ik het liefste heb en dit is een fijne school met prima accommodatie. De diversiteit ervaar ik echt niet als een probleem. De kindjes zijn hier zo klein, volgens mij zien die niet eens wie welke huidskleur heeft. En we hebben een goede band met onze ouders. Voor hen is de leerkracht nog een belangrijke persoon, dat respect voel je.

De Seefhoek is veranderd de afgelopen twaalf jaar. De drugsverslaafden zijn van het De Coninckplein verjaagd, met Park Spoor Noord kreeg de buurt eindelijk een lap groene grond en de gentrificatie zorgt voor een nieuwe wind. “Maar wat ze beloofd hebben, is niet uitgekomen. De huizen zouden hier gekocht worden door de zogenaamde bakfietsmensen en alles zou goed komen, maar zo is het toch niet gelopen.

“Ons publiek is niet veranderd, zelfs niet toen de kleuterschool drie jaar geleden een gloednieuw gebouw kreeg. Elke ochtend zien we die bakfietsmensen met hun kinderen wegfietsen. Dan denk ik: die kunnen toch ook hier naar school? Vorig schooljaar had ik naast de dochter van Tom geen enkel Vlaams kindje in mijn klas. Dat zou nochtans goed zijn voor de school, want dat zijn ook de mensen die de oudervereniging recht houden.

“Ja, taalachterstand is een probleem. Maar elk jaar wordt het beter. Het is ooit anders geweest, maar vorig jaar had ik het gevoel dat de meeste kinderen mij begrepen. En ze leren zo snel. Een normaal begaafd kind is na één schooljaar mee. Kleuters zitten op een heel taalgevoelige leeftijd, dus ze pikken veel op. Ze moeten wel.

“Maar een probleem is dat niet, het houdt onze werking niet tegen. We zijn als team sterk genoeg om te zeggen wat we van onze kinderen verwachten, en ouders weten dat ook. Niemand heeft hier trouwens al gevraagd wat die Jezus-pop hier ligt te doen. En als hier een kerststal staat, dan zie ik de mama’s ’s morgens met de poppetjes spelen. (lacht) ”

“Er zijn kinderen bij wie je een zekere invloed vaststelt. Jongens die geen hand willen geven aan meisjes. Daar zijn we dan, met veel respect, wel duidelijk in: je geeft een hand, anders vertrekt de rij niet. We praten daar ook met de ouders over, maar ik denk dat die dat wat weglachen.

“We hebben allemaal een groot hart voor onze kinderen en ouders, en tonen veel begrip en respect voor de verschillen. Op ons schoolfeest is het eten halal. Maar de ouders hebben natuurlijk ook wel gekozen voor een katholieke school, dus mijn kindjes leren wie Jezus is. En dat is geen probleem.

Analfabetisme

Wat De Cock vooral nog was opgevallen: “Juf Els kan maar de helft van de tijd met de kinderen bezig zijn, omdat de ouders de andere helft in beslag nemen. Onlangs hoorde ik haar tegen een Aziatische moeder zeggen: ‘Yes, in Belgium, when we meet each other, we give each other the right hand. Like this, let me show you.’ Ik vond dat een hallucinant tafereel. Hoe komt het dat die vrouw nooit geleerd heeft dat je hier een hand moet geven?”

Juf Els kan het zich niet herinneren, dat van die hand. “Maar het zou kunnen hoor. We zijn heel fel bezig met onze ouders. Ze staan hier vaak met brieven van de VDAB of ACV, en dan vertaal ik die: dit is voor de belastingen, of je moet naar die instantie bellen. Je wordt dat gewoon.

“Juf Annemie, onze zorgcoördinator, heeft onlangs een mama aan een sociaal appartement geholpen. Die vrouw werd echt uitgebuit. Ze had via via een slaapplek gevonden, maar moest heel veel werken om daar te mogen slapen, maar overdag moest ze wel haar boeltje pakken. Dan zwierf ze de hele dag op straat met twee kinderen, en ’s avonds mocht ze weer komen kijken of er slaapplaats was. Na een tijd had ik door dat ze haar baby hier in de toiletten waste. Ik zei: ‘Annemie, er klopt hier iets niet.’ Ik vond het wel tof, dat het gelukt was om dat appartement te regelen. Juf Annemie speelt heel kort op de bal, die doet dat perfect. Als kinderen niet naar school komen, dan neemt ze meteen de telefoon. En dat werkt.