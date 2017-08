E313 in Tessenderlo weer open na vondst verdacht pakket

Uit de eerste berichten van de politie werd een pakket gevonden waaraan verschillende bedradingen verbonden waren en ook een gsm bevestigd was. Het pakket zit in een frigobox verstopt. De wegpolitie sloot de autosnelweg op aangeven van de ontmijningsdienst DOVO meteen af. De ontmijningsdienst kwam ter plaatse.



Ook Drukkerij Moderne in Paal werd preventief ontruimd. Het verkeer in beide richtingen moest de snelweg verlaten en omrijden.



Omrijden via Brussel

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt wel dat het verkeer op de lokale omleidingen moeilijk kan verlopen. Het verkeer op lange afstand krijgt voorlopig nog de raad om te rijden via Brussel, nu de avondspits nog niet volledig op gang is gekomen.





De politie zegt dat de #E313 tussen Tessenderlo en Beringen momenteel in beide richtingen gesloten is door een gerechtelijke actie. pic.twitter.com/ir4AB90jMw — VRT Verkeer(@ verkeersanker) 29/08/17 02:00 Voor politionele actie is #E313 volledig DICHT in Tessenderlo. Verkeer in beide richtingen moet snelweg verlaten in Beringen en Tessenderlo. pic.twitter.com/K3XNk9ruC2 — Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) 29/08/17 02:00