Duizenden reizigers vast door problemen in Eurotunnel: verschillende treinen geannuleerd

Eurostar heeft vanavond verschillende ritten tussen Brussel en Londen en Parijs en Londen geannuleerd. De oorzaak daarvan is een probleem met de signalisatie in de Eurotunnel, zo deelt Eurostar mee via Twitter.

Duizenden reizigers zitten vast, want vanavond rijden er geen treinen meer. De treinen die wel vertrokken zijn, liepen ernstige vertraging op, zegt Eurostar.



Getroffen passagiers kunnen hun ticket omwisselen, deelt de maatschappij mee. Ook reizigers die meer dan 60 minuten te laat op hun bestemming aankomen, kunnen een compensatie vragen.



Wie vanavond nood heeft aan accommodatie wordt via de twitteraccount van Eurostar doorverwezen naar een boekingspagina.