Drugsdealer die aan politie kon ontsnappen nadat jongeren uit de buurt zich tegen agenten keerden, nu toch opgepakt

Een drugsdealer die eind augustus aan zijn arrestatie was ontsnapt door een groep jongeren op te zetten tegen de politie Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node), is gisterenavond dan toch opgepakt door de politie. Dat meldt de politie Brussel Noord vandaag. Bij een huiszoeking in zijn woning trof de politie een grote hoeveelheid harddrugs aan.

De politie Brussel Noord had op 22 augustus al een poging gedaan om de man te arresteren aan zijn woning in de François-Joseph Navezstraat in Schaarbeek. Toen de agenten de man in de boeien wilden slaan, begon de man amok te maken. Een 20-tal jongeren uit de buurt kwamen op het lawaai af en keerden zich tegen de agenten. In het geharrewar kon de verdachte op de loop gaan. Eén agent raakte bij het incident lichtgewond.

Helikopter

Gisterenavond deed de politie een nieuwe poging om de man op te pakken. Ook ditmaal probeerde hij op de loop te gaan maar met bijstand van de helikopter van de federale politie kon hij toch geklist worden. De man bleek in het bezit van verschillende pakjes harddrugs en bij een huiszoeking in zijn woonst troffen de agenten nog een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs aan, naast een precisieweegschaal en plastic zakjes om de drugs in te verpakken. De man is ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.