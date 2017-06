DrugLijn krijgt meer hulpvragen binnen

Wie met vragen of angsten zit door drugsgebruik kan hiervoor terecht anoniem bij de DrugLijn, een initiatief van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). Vorig jaar gebeurde dit 8 procent meer dan in 2015, zo blijkt uit jaarverslag. Een op de drie mensen die contact zocht, is zelf een gebruiker. Verder zoeken vooral bezorgde familieleden en vrienden of angstige partners naar antwoorden. Coördinator Tom Evenepoel merkt op dat het aantal puur informatieve vragen steeds verder afneemt en er steeds meer hulp wordt gezocht.

Share 'We merken dat vooral de gokkers zelf naar ons bellen'

Opvallend is dat het aantal hulpvragen naar aanleiding van gokproblemen weliswaar beperkt blijft tot 4 procent, maar op vijf jaar tijd wel is verdubbeld. “De evolutie naar steeds meer online gokken, is daar niet vreemd aan”, zegt Evenepoel. “Het is veel gemakkelijker geworden om te gokken, waardoor de problematiek groeit. We merken ook dat vooral de gokkers zelf naar ons bellen. Geheel onlogisch is dat natuurlijk niet. Vaak is het voor hun omgeving niet duidelijk dat zij problematisch gokgedrag vertonen.”