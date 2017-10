Drie op de tien ziekenhuizen zijn verlieslatend

Meer dan dertig procent van de algemene ziekenhuizen (privé en publiek) in België is verlieslatend. Dat blijkt uit een financiële studie van Belfius bij 88 ziekenhuizen, of 97 procent van het totaal. Twaalf ziekenhuizen kampen met een ontoereikende cash flow.

Het courant resultaat van de algemene ziekenhuizen komt in 2016 uit op 94 miljoen euro. Dat is een daling met 19 miljoen euro of 17,2 procent ten opzichte van 2015. "Een klein bedrag is dus nog kleiner geworden", klinkt het bij Belfius. Want het courant resultaat blijft relatief gezien onder de grens van 1 procent van de omzet (0,7 pct), wat volgens Belfius de kwetsbaarheid van de instellingen bevestigt.

Het aantal opnames is lichtjes gestegen (+1,2 procent), terwijl het aantal gerealiseerde ligdagen een lichte terugval (-0,5 pct) vertoont. De chirurgische daghospitalisatie zet haar opmars voort.

Belfius waarschuwt dat de ziekenhuissector vanaf dit jaar in toenemende mate te maken zal krijgen met grote uitdagingen. "Naast de ontwikkelingen op maatschappelijk vlak zal de ziekenhuissector succesvol het hoofd moeten bieden aan de implementatie van hervormingen die ingevoerd werden door het federale niveau en het regionale niveau, en dat alles binnen een strak budgettair kader", klinkt het.