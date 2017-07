Drie jaar effectief voor lid van motorbende Blue Angels

Hans D. (53) stond eind juni voor de rechter in een mouwloos vestje van motorclub Blue Angels, zijn "enige familie". Hij moest er zich verantwoorden voor de diefstal van een wagen, heling, verboden wapens, het bezit van drugs en het vervalsen van een nummerplaat en een rijbewijs.



Hij beweerde dat hij de auto mocht gebruiken van iemand, om vrienden van de motorclub op te halen aan de luchthaven, en zei niet te weten dat de auto gestolen was. Van andere spullen die hij in zijn bezit had, zegt hij de oorsprong niet te kennen. Hij gebruikte in die tijd speed, maar zou nu clean zijn.



D. zit sinds 29 mei van vorig jaar in de cel. Zijn advocate vroeg om enkel die lange voorhechtenis als effectief deel van de straf op te leggen, maar de vijftiger krijgt drie jaar effectief. Hij moet ook een kleine 2.000 euro schadevergoeding betalen.