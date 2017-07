Drie doden in Vlaanderen na gebruik van online verkochte en extreem gevaarlijke nieuwe opioïden

Het gaat om de heel sterke opioïden U-47700, acrylfentanyl en ocfentanil. In maart overleed een 22-jarige man in de regio Brugge na de injectie van een dodelijke dosis U-47700. Hij had de stof online gekocht, maar het is niet duidelijk of hij wist dat het om het gevaarlijke U-47700 ging. In Oost-Vlaanderen waren er in de eerste helft van mei twee drugsdoden. Een 28-jarige man had acrylfentanyl opgesnoven, een afgeleide van fentanyl. Ook een 30-jarige man overleed nadat hij een poeder met ocfentanil, cafeïne en paracetamol had ingespoten. De nieuwe opioïden zijn heel krachtig en extreem gevaarlijk, waarschuwt het Belgisch Early Warning System Drugs.

Man overleden in Gent na gebruik andere gevaarlijke drug

In de regio Gent is vorige maand een 35-jarige man overleden nadat hij 3-MeO-PCP had ingenomen, een hallucinogene dissociatieve drug die verwant is met fencyclidine of PCP. Het slachtoffer overleed in de eerste helft van juni, meldt het BEWSD ook.



De 35-jarige man had geen voorgeschiedenis van drugsgebruik, maar ter plaatse werd een poeder gevonden dat vermoedelijk opgesnoven werd. De aanwezigheid van 3-MeO-PCP werd later geïdentificeerd in het labo van de Gentse universiteit. De stof is illegaal in België, behoort tot de categorie van de dissociatieve drugs en is nauw verwant met PCP.



Het is niet duidelijk of de man wist dat hij 3-MeO-PCP nam, of dat hij dacht dat het om een andere designerdrug ging.