Donorkind traceert biologische vader via DNA-databanken en stamboomonderzoek

Wordt de anonimiteit van spermadonoren binnenkort een schijndebat? Een Belgisch donorkind ­slaagde er via een commerciële DNA-databank en stamboomonderzoek voor het eerst in om zijn vader op ­te sporen.

“Via een speekseltest werd ik in een DNA-­databank gelinkt aan twee stambomen en via mijn moeder wist ik dat de donor een arts was die in Leuven gestudeerd had. Eén iemand voldeed aan dat profiel. Toen ik een foto van hem zag, merkte ik de duidelijke fysieke overeenkomsten.” Het zou weleens kunnen dat het eerste Belgische donorkind op die manier zijn biologische vader heeft getraceerd.

Voor een keer wordt de anonieme getuige niet met X maar met Y benoemd, zoals de zaadcel van de anonieme donor waaraan hij het leven te ­danken heeft.