Dit zijn de nieuwe rolmodellen

Na de aanslagen van 22 maart en de recente onlusten in Borgerhout dreigt er fatalisme bij jongeren in probleembuurten in ons land. Ze hebben het gevoel dat ze niet meetellen, geen kansen krijgen. De Impact!-campagne van de Koning Boudewijnstichting en het Molenbeekse reclamebureau BBDO wil hen daarom een boost in zelfvertrouwen geven: ‘Ja, jullie hebben wel een toekomst.'

De campagne zet in op kwetsbare jongeren uit probleemsteden als Molenbeek, Antwerpen en Luik. De komende weken zullen de filmpjes van Impact! alomtegenwoordig zijn op Facebook, Instagram en YouTube. Traditionele tv- of radiospots komen er niet aan te pas. Advertenties of affiches evenmin.

In de onlinefilmpjes wordt wel doorverwezen naar een website, www.wijzijnimpact.be, waar alle filmpjes te bekijken zijn en er een kort manifest gepubliceerd staat, opgesteld door de rolmodellen. “We begaan soms stommiteiten, ja. En de omstandigheden zijn niet altijd ideaal. Maar we kunnen ook dingen bereiken”, staat daarin.