Dit weten we over Spaanse terreurverdachte die in Zaventem werd opgepakt

De leider van een jihadistische cel die verantwoordelijk is voor het rekruteren en indoctrineren van nieuwe leden voor Islamitische Staat, is vanochtend vroeg opgepakt in een woning in Zaventem. Het gaat om een 26-jarige Spanjaard van Marokkaanse afkomst, zo meldt de Spaanse politie. Volgens VTM Nieuws woonde de twintiger sinds eind 2016 in ons land. Hij probeerde eerder met zijn broer naar Syrië en Irak te reizen, maar dat mislukte. Vanuit Brussel en randgemeenten probeerde de man jongeren te ronselen voor de gewapende strijd, door bij hem thuis of op café lezingen te geven, aldus nog VTM NIEUWS.



De man was de laatste schakel in het Belgische netwerk, dat ook aanslagen in ons land wilde plegen.