Dit jaar namen al 130 militairen ontslag

In de Kamercommissie Defensie vroegen Alain Top (sp.a) en Veli Yuksel (CD&V) hoe groot de uitstroom bij het leger is. Vanwege de terreurdreiging worden de militairen al twee jaar ingezet voor bewakingsopdrachten en de werkdruk in het leger is groot, zeiden ze.



De minister antwoordde dat er dit jaar al 130 aanvragen voor ontslagen zijn. Daarvan zijn er negentien geweigerd, omdat de betrokkenen nog onvoldoende 'rendeerden' om de kost van hun opleiding te rechtvaardigen.



Minister Vandeput kon niet zeggen waarom militairen het leger willen verlaten. Ze moeten bij hun aanvraag geen reden opgeven. Een verband leggen met de inzet van militairen op straat deed de minister dus niet. Volgens Vandeput acht de regering het nog altijd nodig om militairen op straat te houden omdat terreurniveau drie nog altijd van kracht is.



Vandeput relativeert wel het aantal ontslagaanvragen. "Is het zo'n drama dat 100 mensen op een totaal van 30 000 man hun ontslag vragen? Ik denk dat de privésector blij zou zijn met dit soort verhoudingen".