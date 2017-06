Dierenrechtenorganisaties eisen nertsenfokverbod

De actie had plaats aan het bedrijf Moerwegel Mink in Moerbeke-Waas. De nertsenkwekerij wil volgens GAIA uitbreiden van 11.400 naar 18.198 nertsen. "Dat zijn 6.798 nertsen extra, die de nertsenkweker jaarlijks zou mogen vergassen. Maar zover is het nog niet. GAIA besliste beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen de eerdere goedkeuring van de vraag tot uitbreiding van Moerwegel Mink. De actievoerders dringen er bij de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts op aan om het wettelijke verbod op pelsdierkwekerijen, dat hij al meermaals aankondigde, nog dit jaar te realiseren", zegt GAIA.



In de loop van 2016 en 2017 hebben vier Vlaamse nertsenfokkers groen licht gekregen om hun aantal nertsen te verhogen, zegt Nadine Lucas van Animal Rights. "Samen zullen zij ruim 40.000 nieuw vergunde nertsen in hun fokkerijen onderbrengen. Wij eisen dat er concrete stappen gezet worden voor het verbod vooraleer het zomerreces aanvangt." Aan de actie nam een honderdtal personen deel.