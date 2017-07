Diamanthandel kent voorzichtig herstel

AWDC spreekt van voorzichtige tekenen van herstel nadat in 2015 de handel internationaal de dieperik in ging, na het recordjaar 2014. De handel in ruwe diamant nam in de eerste zes maanden van 2017 wat betreft gewicht met 10 procent toe tegenover dezelfde periode in 2016, al zakte de waarde ervan met 7 procent. In totaal werd dit jaar al voor 116 miljoen karaat (1 karaat is 0,2 gram) aan ruwe diamant verhandeld.



Het resultaat kan volgens AWDC onder meer verklaard worden door de kwaliteit van de goederen die op de markt komen, al speelt mogelijk ook de aanhoudend moeilijke situatie van geslepen diamant een rol.



Er werd voor 5,6 miljoen karaat geslepen diamant verhandeld, goed voor 12,2 miljard dollar. De import- en exportwaarde daalden met respectievelijk 6 en 9 procent. In karaat ging het om een terugval van respectievelijk 8 en 13 procent.



Dat geeft - ruw en geslepen samen - een voorlopige waardedaling van 7 procent, van 26,3 miljard dollar vorig jaar naar 24,4 miljard dollar dit jaar. "Grote afzetmarkten zoals de Verenigde Staten en China stellen een dalende vraag vast bij de consument. Dit laat zich voelen in de volledige keten, wat ook mee de dalende prijs van ruwe diamant kan verklaren", klinkt het. "Producenten passen hun prijzen aan in functie van de vraag. Ook de monetaire crisis in India en de nieuwe taksen die de Indische overheid recent invoerde op de import en bewerking van ruwe diamant, heeft hier wellicht een invloed op."



Volgens AWDC is het afwachten geblazen voor de tweede jaarhelft, al wordt gesteld dat de handel in geslepen diamant meestal de ruwhandel volgt, aangezien groothandelaren de ruwe stenen kopen om te verwerken en te verkopen als geslepen diamant.