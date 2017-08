Deze wegmarkering laat fietser vlot oversteken

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) testte de oversteekplaatsen vanochtend al eens uit. Ze zijn te herkennen aan haaientanden, een fietslogo op de grond en witte blokjes. De oversteekplaatsen komen er vooral op drukke voorrangswegen, om duidelijk te maken aan fietsers dat ze geen voorrang hebben als ze de straat willen oversteken. Want dat is nu op veel plaatsen te verwarrend.



"In de rest van Vlaanderen doet men vandaag maar wat en op verschillende manieren", aldus Ben Weyts. "Ofwel wordt er geen markering aangebracht, maar dan weten vooral kinderen niet goed hoe ze aan de overkant moeten geraken. In andere gevallen trekt men soms gewoon in dezelfde kleur het fietspad door waardoor fietsers denken dat ze voorrang hebben, terwijl dat niet het geval is."



De Vlaamse regering investeert deze regeerperiode 300 miljoen euro in nieuwe en veiligere fietsinfrastructuur, zoals deze oversteekplaatsen. Voor het einde van het jaar zullen ze overal in Vlaanderen aangelegd worden.