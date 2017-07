Deze Belg reisde vrijwillig naar Auschwitz

Er zitten vijf A4-velletjes in het mapje. De bode in de leeszaal verzoekt om er voorzichtig mee om te gaan.

Het document is niet zo oud, het is ook niet het origineel. Het originele rapport is in 1956 van hieruit overgebracht naar het Yad Vashem-instituut in Jerusalem. De stempel en de handtekening onderaan deze kopie voeden de indruk dat de auteur liever had gezien dat het hier was blijven liggen, in Londen.

Volgens wat te begrijpen valt, heeft Victor Martin op z’n oude dag het origineel thuis op zijn schrijfmachine zitten overtypen om het daarna hier naartoe te sturen.