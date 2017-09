Derde poging: UGent kiest vandaag nieuw rectorsduo

Dat is bij de stemronde van vandaag ook zo. Maar als geen enkel duo een tweederdemeerderheid haalt, volgt een nieuwe stemronde waarbij een gewone meerderheid volstaat. Kiezers kunnen stemmen op Rik Van De Walle en Mieke Van Herreweghe, die eerder kandidaat waren, en het uitdagersduo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets.



Professor Rik Van de Walle is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Sinds 2014 leidt hij de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen. Zijn kandidaat-vicerector is Mieke Van Herreweghe, hoogleraar Engelse taalkunde.



Nieuw

Nieuw op de kieslijst is het duo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets. Raeymaeckers is sinds 2012 hoogleraar aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, vakgroep Communicatiewetenschappen. Kandidaat-vicerector De Baets is burgerlijk-werktuigkundig ingenieur en hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Iedereen die deel uitmaakt van de universiteit mag stemmen, al krijgen de verschillende groepen wel een gewicht in het eindresultaat. Onder de stemgerechtigden zijn - zoals bij vorige stemcycli - professoren (67 procent), assistenten (8,5 procent), wetenschappelijk personeel (8,5 procent), administratief en technisch personeel (8,5 procent) en studenten (16 procent). De resultaten van de stembusgang worden morgen bekendgemaakt.



Indien niemand een tweederdemeerderheid behaalt, wordt een tweede stemronde georganiseerd van donderdag tot vrijdag. In die ronde is een gewone (helft plus één) gewogen meerderheid voldoende. Het duo dat verkozen wordt tot het rectoraat, zal vanaf 1 oktober zetelen voor een periode van 4 jaar.