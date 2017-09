Deense vrouw in nikab toegang geweigerd tot Belgisch grondgebied

Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Facebook en het nieuws wordt bevestigd door de federale politie. "Mensen die we niet kunnen identificeren, kunnen we niet toelaten tot de Schengenzone", klinkt het.

De vrouw was in Brussels Airport geland met een vlucht vanuit Tunis en wou doorreizen naar Denemarken. Ze droeg echter en nikab, een gezichtsbedekkende sluier, en aan de grenscontrole weigerde ze die af te doen, ook toen haar duidelijk werd gemaakt dat het dragen van een nikab in België verboden is.

De politie nam de vrouw daarop mee naar het politiebureau op de luchthaven en vroeg haar daar opnieuw om de sluier af te doen zodat er een identiteitscontrole kon plaatsvinden. Ze bleef echter weigeren, waarop de politie haar de toegang tot het grondgebied weigerde. Er werd ook een administratief verslag opgesteld en overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, aldus nog de federale politie.