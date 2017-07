De Wever: "Spreiding van vluchtelingen naar platteland is een gewenste zaak"

Gisteren kwam ING met een rapport over de bevolkingsgroei in de 589 Belgische gemeenten naast de evolutie van hun fiscale ontvangsten. Daaruit bleek dat onder meer Antwerpen op demografisch vlak sterk groeit terwijl de fiscale ontvangsten veel trager toenemen. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verdedigt zijn aanpak in Terzake, maar haalt ook uit naar regeringspartner CD&V: "We moeten volgens hen alles oplossen, maar toch krijgt de stad volgens hen ook te veel geld. Hoe je dat kan optellen is voor mij een raadsel."

Uit een studie van ING die gisteren voorgesteld werd, bleek dat er 18 lokale besturen zijn die op demografisch vlak sterk groeien terwijl de fiscale ontvangsten veel trager toenemen. Veel van die gemeenten liggen in het Brussels Gewest, maar ook Antwerpen komt voor in de lijst. "Er is in Antwerpen een hogere nood aan investeringen op het vlak van infrastructuur. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de bouw van scholen", aldus Gert De Brabanter van ING voor de camera's van Terzake. Maar volgens Antwerps burgemeester De Wever wordt er volop geïnvesteerd. "De investeringen qua scholen zijn verhoogd, we gaan voor kwaliteitsvol onderwijs. Op vlak van kinderopvang hebben we zelfs een half mirakel verricht. Daarnaast bouwen we ook volop aan leefbare wijken, om de bevolkingsgroei op te vangen", aldus De Wever.

'Op zich is de studie geen verrassing voor mij. We zien dat al twintig jaar: de welstandsvlucht van middenklassers enerzijds, de importarmoede anderzijds' Toch is er natuurlijk het feit dat de fiscale inkomsten in Antwerpen trager toenemen in verhouding tot de bevolkingsgroei. Er zijn met andere woorden te veel mensen die leven van een uitkering, leefloon of een laag inkomen.



"Op zich is die studie geen verrassing voor mij", geeft De Wever toe. "We zien dat al twintig jaar: de welstandsvlucht van middenklassers enerzijds, de importarmoede anderzijds. Mensen die zich hier vestigen en heel moeilijk te activeren zijn en niets hebben. Die combinatie zorgt voor de ondermaatse fiscale capaciteit. Gemiddeld gezien verarmt de stad."

Op de vraag hoe die situatie gekeerd kan worden blijft De Wever verwijzen naar de investeringen. "We werken bijvoorbeeld volop aan mobiliteit, een factor die van belang is voor die welstandsvlucht."

Sneer naar Kris Peeters Kris Peeters gaf kritiek over de aanpak van De Wever wat betreft kinderarmoede. ©belga/photo news Nochtans kwam er onlangs ook kritiek op de aanpak van de Antwerpse burgmeester. Zo verweet Kris Peeters van regeringspartij CD&V De Wever de kinderarmoede onvoldoelde aan te pakken. Waarop De Wever meteen uithaalt: "De middelen zijn wel degelijk heel veel verhoogd. Peeters is natuurlijk van diezelfde CD&V die zegt dat de stad Antwerpen te veel geld krijgt. We moeten alles oplossen, maar toch krijgen we te veel geld volgens hen. Hoe je dat kan optellen is mij een raadsel."

Maar in afwachting trekt zijn Minister de huurwaarborg op voor mensen in armoede https://t.co/RTTaifIjM2 . L'enfer c'est les autres. — John Crombez(@ johncrombez) 14/07/17 02:00 "Waar ik mij vooral zorgen over maak, is de import van armoede, waarop ik veel minder vat heb", aldus nog De Wever. Sp.a-voorzitter John Crombez reageert op Twitter scherp voor die uitspraak van De Wever: "In afwachting daarvan trekt zijn minister (Liesbeth Homans, TDV) de huurwaarborg op voor mensen in armoede." Hij verwijst daarmee naar de beslissing die de Vlaamse regering net nam om de huurwaarborg op te trekken van twee naar drie maanden.