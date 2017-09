Bart De Wever is met een delegatie van het Antwerps stadsbestuur vertrokken naar Marokko. De meerderheid van de Antwerpse Syriëstrijders heeft Marokkaanse roots. De komende dagen zal De Wever met Marokkaanse veiligheidsdiensten spreken over de aanpak van radicalisme. Hij vraag Marokko ook om illegale Marokkanen in onze gevangenissen terug te nemen.