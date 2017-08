De Wever: "Rudy De Leeuw, Marc Leemans, nemen die mannen zichzelf nog serieus?"

"Als ik vakbondsmensen zoals Rudy De Leeuw (ABVV) en Marc Leemans (ACV) bezig hoor, vraag ik mij af of die zichzelf nog wel serieus nemen. Ze zijn maar over sociale bloedbaden bezig, maar beseffen ze wel hoe onvoorstelbaar herverdelend en sociaal België wel niet is? Ze kijken echt alleen maar naar hun eigen navel", trekt De Wever van leer.



Ook het onderwijs kreeg tijdens het interview nog een kleine veeg uit de pan omdat het volgens De Wever te weinig doet om het duaal leren in de praktijk om te zetten. "Het moet mij ook van het hart dat onderwijs vaak een rigide partner is, die moeilijk te bewegen is om deuren open te zetten. Bijvoorbeeld om het tegelijk leren op school en op de werkplaats uit te rollen."