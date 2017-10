De tijgermug komt eraan, en ze brengt ziekten mee

23 vallen gaat het Instituut voor Tropische Geneeskunde in ons land plaatsen. Ze hoopt zo de Aziatische tijgermug weg te houden, en ook nieuwe ziekten als dengue en chikungunya. "Het is kwart voor twaalf."

Wat heeft de Aziatische tijgermug met België? Steeds meer, zo lijkt het. De afgelopen jaren werd er in ons land sporadisch een ei of een larve van de soort gevonden. Voortplanten of overwinteren lukte haar nog niet. Maar onze overheid vreest dat ze daar in de toekomst wel eens in zal kunnen slagen. Daarom is er een miljoen euro vrijgemaakt voor de Monitoring van Exotische Steekmuggen in België, kortweg het MEMO-project. Bedoeling is dat dat project de muggen opspoort en preventief een halt toeroept, legt Wim Van Bortel, onderzoeker bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde en MEMO-coördinator, uit. De Aziatische tijgermug vormt volgens hem op zich geen gevaar. Dat doet ze alleen al ze mensen die geïnfecteerd zijn met tropische ziekten als zika, dengue en chikungunya steekt. Op die manier kan ze deze ziektes op andere mensen overdragen. "De kans dat dit gebeurt neemt toe als de populatie tijgermuggen groeit", aldus van Bortel. "Net om dat laatste te vermijden is dit project opgezet."