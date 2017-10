De socialistische vakbond heeft 9 redenen om te staken. Maar kloppen ze ook?

De 'actiedag' van de socialistische overheidsvakbond ACOD zal vooral op het spoor gevoeld worden. Maar waarom legt de ACOD het werk neer? De vakbond geeft 9 redenen. Die worden door politicoloog Carl Devos (UGent) en econoom Bart Van Craeynest (Econopolis) gewikt en gewogen.

1: Afschaffen van het systeem van loopbaanonderbreking

Devos: "Strikt genomen is het systeem niet afgeschaft, het is alleen verstrengd. Werknemers kunnen geen ongemotiveerd tijdskrediet meer opnemen. Dit verwacht je ook van een centrumrechtse regering: dat ze meer voorwaarden oplegt voor het flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Je zag deze maatregel van ver komen. Het cliché van mensen die zo'n loopbaanonderbreking gebruikten om op wereldreis te gaan - ook al klopt dat in veel gevallen niet - is toch hardnekkig. Ik kan begrijpen dat men dit uit syndicaal oogpunt onrechtvaardig vindt, maar je kan niet zeggen dat het is afgeschaft, wel bemoeilijkt."