De imam die iedereen door de vingers glipte

"Ik zou je willen vragen of het mogelijk is een persoon te onderzoeken die hier, in Vilvoorde, wil werken als imam. In het bijgevoegde bestand vind je zijn identiteit. Ik weet dat hij van plan is in februari naar Barcelona te gaan en dat hij daar getrouwd is. Hoe meer informatie je over dit individu kan delen, hoe beter.”

Een verantwoordelijke van het politiekorps uit Vilvoorde mailde in januari 2016 een agent van de Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra, die hij een paar maanden eerder had ontmoet op een congres.