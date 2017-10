De ideale samenleving volgens Open Vld? "Minder overheid en minder belastingen"

Volgens partijvoorzitter Gwendolyn Rutten bevinden we ons op een "scharniermoment tussen twee tijden, vaak gevangen tussen angst en enthousiasme". De digitale omwenteling zorgt voor een verandering die even ingrijpend is als de industriële revolutie. Met het toekomstcongres wil Open Vld vooruitkijken en "bakens verzetten".



Basiswaarde voor Open Vld blijft vrijheid: Het recht op zelfbeschikking moet het eerste artikel in de Grondwet worden, abortus moet uit de strafwet en er moet een wettelijk kader komen rond stervenshulp voor wie vindt dat zijn of haar leven "voltooid" is. "We vinden dat er daarover een rustige, serene en zeer zorgvuldige discussie moet komen", zegt vicepremier en congresvoorzitter Alexander De Croo.