De beste gameschool ter wereld ligt in Kortrijk

Aan Howest in Kortrijk volgen bijna 900 studenten de opleiding Digital Arts & Entertainment. 150 daarvan komen uit alle hoeken van de wereld.

De jury van de internationale competitie The Rookies prees de game-opleiding omwille van haar ‘industry readiness’. Met andere woorden: wie een diploma van Digital Arts & Entertainment op zak heeft, voldoet aan de eisen van het werkveld en is zo goed als zeker van een job, ondermeer in de game-, film- of communicatiesector.

Maar ook steeds meer andere industrieën doen een beroep op gametechnologie. Zo komt er in Kortrijk binnenkort een expertisecentrum voor augmented en virtual reality voor West-Vlaamse machinebouwers.

De game-opleiding is bikkelhard. Amper een vijfde van de studenten slaagt in het eerste jaar. Goed spelletjes kunnen spelen volstaat dus niet. De studenten moeten zowel over artistieke als technische vaardigheden beschikken.

Howest levert met deze opleiding professionele bachelors af, maar zou – omwille van de vraag van de industrie – ook een mastertraject willen aanbieden. Alleen heeft de overheid daar voorlopig nog geen oren naar, aldus de hogeschool.