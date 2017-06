David Guetta op Qmusic: "Ik heb meer met Bieber gefeest dan muziek gemaakt"

David Guetta hing op dinsdag 13 juni aan de telefoon bij Maarten & Dorothee.

Tijdens dat gesprek vertelde hij over zijn samenwerking met Justin Bieber voor de nieuwe single 2U. "Ik heb meer met hem gefeest dan muziek gemaakt," zei de Franse DJ tegen Qmusic-presentatoren Maarten & Dorothee.



Over zijn 50ste verjaardag was David ook duidelijk: "Ik ben geshockeerd! Ik omring me altijd met jonge mensen, dus ik voel me nog heel jong."

50 of geen 50: van de DJ gaan we ongetwijfeld nog horen!