Dan toch, de finale doorbraak in Bende van Nijvel-mysterie?

Is het na 32 jaar dan toch gebeurd? Speurders in Charleroi denken een naam en een gezicht te kunnen plakken op de ’reus’ van de Bende van Nijvel en enkele andere daders. Het zijn allemaal leden van de vroegere Groep Diane, de ex-rijkswacht dus. Dat bevestigt procureur-generaal Christian De Valkeneer.

De gouden tip – daar lijkt het toch wel sterk op – kwam een jaar geleden via David Van de Steen. Hij was 9 toen hij op 9 november 1985 zijn ouders zag geëxecuteerd worden op de parking van de Delhaize in Aalst en zelf een kogelregen in zijn buik kreeg. Van de Steen, nog dag en nacht bezig met de zaak, werd gecontacteerd door een vriend van de in 2015 overleden K.B.

Die werkte eind jaren 70 en begin jaren 80 bij de Groep Diane, de speciale gevechtseenheid van de toenmalige rijkswacht. B. stond bekend als een stevige drinker, was kind aan huis in een aantal Brusselse bordelen. Hij was ook erg groot, ongeveer 1 meter 90. En lid van een practical shooting club, een in die tijd slechts door enkelingen beoefende schiettechniek die leek te zijn toegepast tijdens de raids van de Bende.

Medische dossiers

Volgens de vriend kwamen na zijn dood binnen de familie van B. de tongen los. Hij was de legendarische reus van de Bende van Nijvel, die verantwoordelijk wordt gehouden voor 28 doden tussen 1982 en 1985.

Van de Steen trok met zijn gegevens naar de cel Waals-Brabant in Charleroi. Het leek een zoveelste tip van dertien in een dozijn. Speurders vroegen allereerst de medische dossiers op van B. Ze stelden vast dat de man tijdens de tweede golf van Bende-aanslagen, op vrijdag 27 september en vrijdag 9 november 1985, telkens verlof had opgenomen. Opmerkelijk: op maandag 30 september meldde hij zich ziek vanwege een verwonding aan zijn voet.

De dubbele raid, met een interval van minder dan een halfuur op de Delhaize-warenhuizen in Eigenbrakel en Overijse, was de meest drieste van de Bende tot dan toe. In Eigenbrakel werden 3 mensen gedood, in Overijse vijf, onder wie bankier en rijkswachtinformant Léon Finné.