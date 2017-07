Crombez waarschuwt in open brief: "Wie sp.a ten dode opschrijft, juicht te vroeg"

Share We gaan de asociale regeringen die België en Vlaanderen besturen op de huid blijven zitten

De Vlaamse socialisten hebben het niet makkelijk en proberen hun kopje boven water te houden. Zusterpartij PS, die de schandalen de laatste maanden aan elkaar reeg, heeft hen weliswaar een ferme tik uitgedeeld, voorzitter Crombez trekt strijdvaardiger dan ooit het veld in. Maandag nog sprak hij zijn partijbureau toe in Gent, vandaag komt hij met een open brief op de proppen. Opgelet: wie een vermanend vingertje verwacht richting Waalse collega's, is eraan voor de moeite. De sp.a-voorzitter rept met geen woord over de negatieve resultaten of de schandalen bij Samusocial, maar benadrukt wel dat sp.a te allen tijde "geloofwaardig is".



"We laten geen enkele ruimte voor twijfel of dubbelzinnigheid", valt onder meer te lezen. "We zijn streng voor onszelf en zullen dat blijven. Het is de enige manier waarop we als beweging willen bestaan én geloofwaardig zijn [...] Dat is wie we zijn: open en transparant, sober en integer. Tot vandaag doet geen enkele partij ons dat na. [...]"



Een nieuwe aanpak om sp.a weer op de politieke kaart te krijgen? Crombez blijft bij de koers die zijn partij vaart en vuurt zijn militanten aan: "Onze tegenstanders laten geen kans onbenut om ons onderuit te halen. Maar dat doen ze al 130 jaar. [...] Dát is de kracht van samen sterker, van collectieve solidariteit."



En hij heeft nog een duidelijke boodschap voor wie het verlies van de socialisten een zegen blijkt: "Zij die nu denken dat ze dat werk zomaar kunnen tenietdoen, moet ik teleurstellen. Ze juichen te vroeg. We gaan de asociale regeringen die België en Vlaanderen besturen op de huid blijven zitten."