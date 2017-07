Criminaliteit op Brussels openbaar vervoer daalt, behalve aantal ongewenste intimiteiten: + 38 procent

In vijf van de zes categorieën daalt het aantal misdrijven. Enkel in het geval van ongewenste intimiteiten steeg het aantal meldingen met 38 procent. De meest voorkomende meldingen gaan over fysiek geweld (527), psychisch geweld (462) en ongewapende, gewelddadige overvallen (456). Het gaat om in totaal 1.576 feiten waarvan klacht werd ingediend bij de verschillende Brusselse politiezones.



De daling is grotendeels toe te schrijven aan de toegenomen aanwezigheid van de politie- en veiligheidsdiensten in het openbaar vervoer.