Crevits: "Deeltijds pensioen kan oplossing zijn voor lerarentekort"

Centrale vacaturedatabank

Open Vld en N-VA zien een andere oplossing voor het probleem: "Alle leerkrachten in Vlaanderen worden betaald uit dezelfde pot. Waarom is het dan zo moeilijk om alle vacatures centraal te verzamelen?", vraagt Jo De Ro (Open Vld). "Er zijn jongens en meisjes die honderden sollicitatiebrieven hebben geschreven, maar telkens achter het net hebben gevist omdat ze geen correcte informatie vinden. Die mensen moeten honderden websites uipluizen of via via vernemen of er ergens een vacature is."



"Zowel in het officieel als in het gesubsidieerd onderwijs betalen wij alle mensen van de eerste tot de laatste euro", vat Koen Daniëls (N-VA) samen. "Laat ons nu ook zorgen dat alle vissen in dezelfde put zitten."