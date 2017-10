Crevits breidt toelatingsproeven uit naar dierenartsen en burgerlijk ingenieurs

Vanaf volgend jaar zullen er aan Vlaamse universiteiten ook toelatingsproeven zijn voor de opleidingen diergeneeskunde en burgerlijk ingenieur. De bestaande toelatingsproef voor artsen en tandartsen wordt hervormd.

Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De toelatingsproeven voor diergeneeskunde en burgerlijk ingenieur zullen niet bindend zijn.

Voor de richtingen geneeskunde en tandheelkunde komt er nu een 'numerus fixus', waarbij enkel de best gerangschikte deelnemers aan de opleiding kunnen beginnen. In het huidige systeem is men ofwel geslaagd of niet geslaagd.

Die aantallen liggen ook al vast: het zal gaan om 1.102 studenten voor de opleiding arts en 135 voor de opleiding tandarts. Volgens minister Crevits zal de inhoud van de examens in lijn liggen met de vorige jaren, maar zal de "moeilijkheidsgraad lager liggen".