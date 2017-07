Commissie grensoverschrijdend gedrag in de sport gestart

Na de getuigenissen in de media over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de judowereld besliste het Vlaams Parlement een bijzondere commissie op te richten om de kwestie onder de loep te nemen.



Die commissie is vandaag gestart met een installatievergadering en enkele vragen. Bedoeling was vooral om een aantal werkafspraken te maken. Concreet is afgesproken om na het zomerreces, meer bepaald vanaf 28 september, te starten met hoorzittingen. Alle fracties kunnen tot 11 juli sprekers voorstellen die ze willen uitnodigen.



Commissievoorzitter Katrien Schryvers (CD&V): "We gaan de actuele situatie van grensoverschrijdend gedrag in beeld proberen te brengen en dan beleidsaanbevelingen doen, onder andere rond preventie, maar ook rond de situatie van het slachtoffer en het optreden tegen daders."