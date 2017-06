Cijfers liegen niet: de echte wiskundeleraar sterft uit

Vorig schooljaar stopten liefst 402 leerkrachten wiskunde: het hoogste aantal in tien jaar. Van die groep gaven 168 leraren les in de derde graad, wat betekent dat zij een master hebben behaald. Zij gaan nu bijvoorbeeld met pensioen en moeten worden vervangen. Maar er staan steeds minder gediplomeerde wiskundigen klaar. Zo begonnen in datzelfde schooljaar amper 21 afgestudeerde masters wiskunde als leerkracht in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ann Brusseel (Open Vld) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).