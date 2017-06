Chaos op Brussels Airport door stroompanne

Honderden mensen moesten buiten aan de vertrekhal met hun koffers. De reizigers klagen over de slechte communicatie van het luchthavenpersoneel over de stroompanne. Op de site van de luchthaven staan wel meerdere meldingen van vertraagde vluchten.



Sporza-journaliste Inge Van Meensel is één van die reizigers die de luchthaven niet binnen kan. In het VRT-journaal vertelde Inge hoe ze samen met haar cameraploeg aan de ingang staat te wachten. "Om 6 uur was onze vlucht naar Alicante gepland, maar we raken dus niet binnen. Het is bizar. Iedereen denkt meteen aan een terreuraanslag, maar dat is niet het geval. Niemand lijkt te weten wanneer het probleem opgelost zal zijn."



Er zou wel stroom in de verktrekhal zijn, maar de verlichting op de landingsbanen werkt niet, waardoor het vliegtuigverkeer verstoord is.

#Brussels #Airport pic.twitter.com/6ZEcTmPsSr — Pasquale Gorrasi(@ pasqualegorr) 14/06/17 02:00 Brussels airport since 5am...#Brussels #brusselsairport pic.twitter.com/jby4chqHYc — Sr_Zarpa(@ SrZarpa) 14/06/17 02:00 What happens today now in brussels airport??? We are all waiting outside the Airport :-(. @BrusselsAirport pic.twitter.com/v4NjqScTsj — Sasha Lo(@ sasha_zeyu) 14/06/17 02:00 #brusselsairport early this morning, lights out, flights delayed... great to be on vacation. pic.twitter.com/e84PKfsLrN — Eddy Crabbe(@ EdCrabbe) 14/06/17 02:00 Some assistance would be nice today #brusselsairport, or even just an announcement/ update — Sarah Duff(@ DuffleDuff) 14/06/17 02:00