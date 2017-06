Chakra, aura’s en mantra’s: de mailbox van Stijn Saelens, kort voor zijn dood

‘Ik maakte me zorgen over de geestestoestand van Stijn’, zei hoofdbeklaagde André Gyselbrecht vorige maand in zijn bekentenis op het proces van de kasteelmoord. Had Stijn Saelens nood aan professionele hulp? Zijn mailverkeer in de laatste maanden voor zijn dood wekt op zijn minst die indruk.

Erg veel suspense is er niet meer op het kasteelmoordproces, sinds de Ruisleedse arts André Gyselbrecht vorige maand in de rechtszaal bekende dat hij wel degelijk een huurmoordenaar inschakelde om zijn schoonzoon om te brengen. Gyselbrecht wacht een zware veroordeling. Zijn daad is natuurlijk niet goed te praten, maar één vraag op het fel gemediatiseerde proces doet er nog echt toe: had de huisarts redenen om te denken dat zijn schoonzoon zo ver van de realiteit weg was dat zijn kleinkinderen in gevaar waren?