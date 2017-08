Centrum Bastenaken opgeschrikt door gasexplosie: zes gewonden

Explosion à #Bastogne à proximité de la place, semble-t-il gaz. Plusieurs blessés et de secours sur places pic.twitter.com/j66hnUtMc6 — Gauthier Baudoin(@ GauthierBaudoin) 29/08/17 02:00

De ontploffing vond rond 21 uur plaats in de Joseph-Renquinstraat, in het hartje van Bastenaken en deed zich meer dan waarschijnlijk voor in een huis dat grenst aan een restaurant. Burgemeester Benoît Lutgen (cdH) kondigde het gemeentelijk rampenplan af.



De brandweer spreekt over zes gewonden. Een daarvan is met een medische helikopter overgebracht naar Bra-sur-Lienne. Volgens Lutgen zijn zeker twee personen ernstig gewond, maar was er ook sprake van drie lichtgewonden. De brandweerkorpsen van Bastenaken, Houffalize en Neufchâteau zijn ter plaatse en krijgen versterking uit Aarlen en Érezée.



"Het huis waar de explosie plaatsvond, vulde zich helemaal met gas en stortte deels in. Er is ook heel wat schade aan de aanpalende woningen", zei Lutgen. Een getuige spreekt van "een verschrikkelijk tafereel". "Er ligt bloed op straat. Het ziet er vreselijk uit." Ook de Luxemburgse gouverneur kwam ter plaatse.