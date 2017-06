CdH wil af van PS: Maingain eist dat cdH Milquet aan de kant schuift

Olivier Maingain, voorzitter van DéFI, het voormalige FDF, vraagt dat het cdH afscheid neemt van haar Brusselse kopvrouw Joëlle Milquet. Dat zei hij na de vergadering waarbij zijn partij zich berraadde over de politieke situatie in Franstalig België, nadat het cdH gisteren de stekker uit de regeringen met de PS trok en opriep nieuwe meerderheden te vormen met MR, Ecolo en DéFI.

©BELGA DéFI wil dat er een ethische revolutie plaatsvindt vooraleer er nieuwe regeringen zonder de PS worden gevormd. Dat houdt volgens Maingain ook in dat de figuren die gelinkt zijn aan de schandalen, opstappen. Dat zei hij vanmiddag op het RTBF-journaal.



"Publifin is zo'n schandaal waar de drie traditionele partijen in betrokken waren. (...) Er zijn namen die geëvacueerd moeten worden. Moreau (PS, red), De Decker (MR, red). Mevrouw Milquet is beschuldigd, misschien is het tijd om daar de gevolgen uit te trekken. Het is tijd dat die mensen een stap opzij zetten. Dat wie er middenin zat, de gevolgen ondervindt."

"De machines moeten blijven draaien" Didier Gosuin. ©photo_news De parlementsleden van DéFI kwamen eerder bij elkaar om zich te beraden over de politieke crisis. "Het cdH is verantwoordelijk voor de actuele situatie, maar de machines moeten blijven draaien", zo verklaarde de Brusselse minister Didier Gosuin.



Het cdH verraste gisteren de politieke wereld met de aankondiging dat de partij niet meer met PS wil besturen in Wallonië en in Brussel en op zoek wil naar alternatieve meerderheden. Ook DéFI-voorzitter Olivier Maingain had er niet op gerekend. Hij moest zijn verblijf op een congres van Franstalige burgemeesters in Montréal voortijdig afbreken om naar Brussel terug te keren voor een spoedberaad met de parlementsleden van zijn partij.



Gosuin toonde zich vanochtend geërgerd door de demarche van cdH-voorzitter Benoît Lutgen. Volgens de Brusselse minister gaat het bovenal om een politiek gemotiveerde coup, die weliswaar officieel is ingegeven door de schandalen, maar die er ook is gekomen omdat "men niet durft te zeggen wat er niet functioneert in de Waalse regering".



Maar net als partijgenoot Bernard Clerfayt een dag eerder stelde ook Gosuin vast dat er een nieuwe politieke meerderheid gevonden moet worden. "Het cdH is verantwoordelijk voor de huidige situatie, maar de machines moeten blijven draaien", zei hij. Gosuin had daarbij ook nog een boodschap aan het cdH. "Wat willen jullie doen op het vlak van bestuur. Samen met Ecolo zitten wij in de voorhoede. Wij hebben eind januari al standpunten ingenomen."

MR reageert afwachtend ©BELGA De MR neemt ondertussen een afwachtende houding aan. Het is aan het cdH om duidelijk te maken wat het wil, luidt het bij de Franstalige liberalen.



"Wij hebben ons antwoord op de oproep van Lutgen gegeven, het is nu aan hem om duidelijk te maken wat zijn doelstellingen, zijn intenties en zijn project zijn", klinkt het op het kabinet van voorzitter Olivier Chastel. De MR staat open voor dialoog, maar omdat ze niet zelf "de stekker uittrokken", vinden de liberalen niet dat het hen toekomt om de partijen bijeen te brengen die die dialoog moeten voeren.



Als de PS effectief buitenspel wordt gezet, wordt de MR in Wallonië en de Franse gemeenschap mathematisch noodzakelijk om een alternatieve meerderheid op de been te brengen, maar niet in Brussel. Daar is de sleutelrol eerder voor DéFI weggelegd.



Sinds de verrassende aankondiging van Lutgen heeft Chastel nog geen contact gehad met de cdH-voorzitter, het laatste contact vond in de marge van Lutgens persconferentie van gisteren plaats. MR zou graag het standpunt van DéFI kennen, dat zijn parlementsleden vanmiddag bijeenbrengt. De liberalen kijken ook uit naar de voorstellen van Ecolo rond politiek en ethiek. Die voorstellen zijn voor woensdag aangekondigd.



"We zitten nu in een fase van temporisering en observatie. We gaan ons nu niet blind smijten, we nemen de tijd om na te denken", aldus een MR-bron.