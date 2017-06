CdH en Ecolo eens over nood aan "radicale verandering" van politiek

Ze voegde er meteen aan toe ook met andere partijen te willen praten over de 20 concrete projecten die Ecolo gisteren aan de overige formaties had overgemaakt.



cdH-voorzitter Benoît Lutgen verklaarde de vaststelling van Ecolo over een herdenken van het politieke leven te delen. "Dat is een noodzakelijke voorafgaandelijke voorwaarde", aldus Lutgen, die weigerde te zeggen of hij het geheel van de Ecolo-voorstellen onderschreef.



"We gaan de zaken verder analyseren. In de politiek is het belangrijk om met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en open te staan" voor de voorstellen van de anderen, stelde Lutgen.