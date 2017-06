Busverkeer verstoord in Leuven, Zaventem, Machelen, Tervuren en Overijse

De socialistische vakbond ACOD had opgeroepen tot staking naar aanleiding van de intentie om de activiteiten van de stelplaats in Evere te verhuizen naar Leuven en Overijse.



"We betreuren deze staking en de hinder voor onze reizigers. Het is jammer dat actie er komt terwijl het sociaal overleg nog volop bezig is", reageert Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant.



De stakingsoproep geldt voor vandaag en morgen.