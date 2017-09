Burgerplatform klaagt overheden aan wegens plaatsgebrek in Brussels onderwijs

Dit schooljaar krijgen liefst 816 van de 2.416 aangemelden geen stoel in een onthaalklas. In de eerste kleuterklas meldden zich zelfs 1.146 kinderen aan voor slechts 189 vrije plaatsen, wat neerkomt op een tekort van 957 plaatsen. Ook in de tweede en derde kleuterklas en het eerste leerjaar is er nog een aanzienlijk tekort van respectievelijk 331, 309 en 226 plaatsen.

"Iedereen bevestigt het plaatstekort, iedereen vindt het erg, maar iedereen schuift de verantwoordelijkheid door naar andere instanties", zegt Els Lenaerts, een van de initiatiefnemers en zelf leerkracht in Brussel. "Overigens meldden zich dit jaar 12,6 procent meer kinderen aan dan vorig schooljaar."