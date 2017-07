Burgemeester Zemst eist scherp toezicht op doodrijder Merel De Prins

Aytekin reed in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins dood in Vilvoorde. Hij vluchtte eerst naar het buitenland maar gaf zich nadien aan bij de politie. De man had geen rijbewijs en had al 7 keer een rijverbod opgelegd gekregen. In januari van dit jaar werd hij veroordeeld tot 5 jaar celstraf, maar werd ondertussen door de strafuitvoeringsrechtbank om medische reden onder strikte voorwaarden vrijgelaten. De man heeft omwille van een ernstige oogziekte bepaalde medische zorgen nodig die onmogelijk in de gevangenis zelf kunnen gegeven worden.