Een aantal Brusselse tunnels is in deze nacht omstreeks 02.00 uur afgesloten wegens overstromingen. Dat meldt Mobiris via Twitter.

Omwille van wateroverlast werden de Wettunnel en Madoutunnel in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De Stefaniatunnel was afgesloten richting centrum, de Vleurgattunnel richting Ter Kameren en de Hallepoorttunnel richting Basiliek.



Na ongeveer een uur gingen de tunnels weer open.



#TunnelBru, vanwege een overstroming is de Stefaniatunnel richting Centrum afgesloten voor het verkeer. — Mobiris NL(@ MobirisNL) 18/07/17 02:00 #TunnelBru, vanwege een overstroming is de Vleurgattunnel richting Ter Kameren afgesloten voor het verkeer. — Mobiris NL(@ MobirisNL) 19/07/17 02:00