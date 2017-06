Brusselse sp.a-schepen na nieuws over verloning bij Brusselse vzw: "Ik verdien 3.500 euro netto per maand"

Nadat de druk op Yvan Mayeur zo fel was toegenomen toen bekend was geraakt dat hij hoge zitpenningen had opgeraapt bij daklozenorganisatie Samusocial, stapte hij donderdagavond op als Brussels burgemeester. In de nasleep daarvan verliet sp.a-schepen Ans Persoons de Brusselse meerderheid toen werd onderhandeld over zijn opvolging.



Nu blijkt echter dat Persoons zelf ook aardig wat verdiend heeft bij een Brusselse vzw. Volgens de openbare mandatenlijst van sp.a - vrij raadpleegbaar op de website van de Vlaamse socialisten - verdiende de voormalige schepen 13.440 euro als bestuurder bij de vzw Internationale Jaarbeurs van Brussel. Ook Yvan Mayeur en Philippe Close zetel(d)en in het bestuur van die vzw.



"Mandaat is geen geheim"

"Dit mandaat, noch de vergoeding die ik daarvoor krijg, zijn een geheim", reageert Persoons aan onze redactie. "Alle partijen, van CD&V tot Open Vld zetelen in deze vzw. Het gaat namelijk om de ontwikkeling van de Heyzel, één van de grootste projecten in onze hoofdstad. Mijn werk in deze vzw is transparant en verantwoord. Er wordt écht werk geleverd en ik ga naar alle vergaderingen."



Persoons benadrukt dat ze zich aan alle deontologische regels van haar partij houdt. "Zoals de partij voorschrijft, bezet ik maximaal drie mandaten: ik ben - of beter gezegd wás - schepen, en ik zit in de vzw's Internationale Jaarbeurs en de vzw NEO. Die laatste functie is onbezoldigd. Na aftrek van alle afdrachten verdien ik 3.500 euro per maand netto. Dat is een mooi loon, dat besef ik. Maar in tegenstelling tot collega's van veel andere partijen zetel ik daarnaast niet nog eens in een parlement bijvoorbeeld. Het mag na alle heisa nu niet zijn dat alle mandaten per definitie 'fout' zijn. In dit geval gaat het om een van de grootste projecten van Brussel, dat verdient de nodige aandacht."

