Brussels topadvocaat maakt dodelijke val in kantoor

Scheers werd bekend door een aantal spraakmakende zaken waarin hij optrad. Zo liet hij zich opmerken in de fraudeprocessen rond de Regie der Gebouwen en bouwonderneming Besix-groep. Hij speelde ook een rol in de zaak tegen voormalig handelsrechter Francine De Tandt, toen die kort na de eeuwwisseling in opspraak kwam, en in een fraudezaak rond de textielfamilie Santens.

In het allereerste pestproces in ons land vertegenwoordigde hij postbode David Van Gysel. Die was moegetergd door de aanhoudende pesterijen van zijn collega's uit het leven gestapt. Maar ook in de schandalen rond de Kempische Steenkoolmijnen en Super Club liet hij zich horen.



Kleindochter

Scheers was getrouwd en had twee kinderen en een kleindochter. Stafhouder Patrick Dillen van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie in Brussel noemt hem een beminnelijk man. "Hij was geliefd bij voor- en tegenstanders. Hij was verbonden aan de Nederlandstalige balie, maar pleitte evengoed in het Frans", klinkt het.