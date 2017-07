Brussels justitiepaleis tijd ontruimd wegens lege frigoboxen

In een verdacht voertuig werden een tiental frigoboxen aangetroffen. De bestuurder van de bestelwagen waarin de frigoboxen stonden, is gekend bij de autoriteiten. De politie zetten de parking af en stelde een veiligheidsperimeter in. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. De dozen bleken uiteindelijk leeg.



Iets na na twaalven was een kleine knal te horen. Wat die veroorzaakte is nog onzeker, wellicht een voorzorgsonderneming van DOVO. In totaal werden zo'n vijftigtal mensen uit het justitiepaleis op het Poelaertplein geëvacueerd. De veiligheidszone werd rond 12.40 uur opnieuw opgeheven.