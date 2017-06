Brussel zet commissie op poten voor Samusocial (en dat is niet simpel)

Het dossier rond de riante zitpenningen voor de top van de daklozenorganisatie legde een pijnlijk gebrek aan transparantie en controle bloot, en kostte Brussels burgemeester Yvan Mayeur en de OCMW-voorzitster hun kop. Aangezien het om een bicommunautaire bevoegdheid gaat, wordt de onderzoekscommissie opgericht binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GGC. Jammer genoeg voorziet het reglement van die assemblee, de Verenigde Vergadering van de GGC of VVGGC, dergelijke commissie niet.



Daarom moet bij de aanvang van de plenaire vergadering deze ochtend eerst de agenda gewijzigd worden om de reglementswijzigingen te behandelen, en ook de commissie zelf op te richten. Beide teksten dienen echter eerst nog in de commissie besproken te worden, om dan later op de dag in plenaire zitting te worden besproken en gestemd. De onderzoekscommissie zelf kan pas officieel in gang schieten na de publicatie in het Staatsblad van deze teksten. Naar verluidt heeft het parlement bij het Staatsblad om spoed gevraagd.



Geen stemrecht

Dinsdag om 15 uur volgt de openingszitting van de commissie. De niet-erkende fracties, N-VA, PTB, CD&V en Vlaams Belang, mogen de werkzaamheden als waarnemer volgen maar krijgen geen stemrecht, zo is nog vernomen. Het aantal plaatsvervangers wordt beperkt tot één per fractie. Het eigenlijke werk is voor later, aangezien eerst nog een agenda en een werkwijze bepaald moet worden en eventuele specialisten gezocht en aangesteld worden.



De commissie gaat aan een hoog tempo aan de slag: drie vergaderingen per week. Binnen de drie maanden, eind september dus, wordt het eindrapport van de commissie verwacht. De groenen hebben de andere fracties opgeroepen geen parlementsleden uit Brussel Stad af te vaardigen, zo brengt Arnaud Verstraete (Groen) in herinnering. Ahmed El Ktibi kondigde gisteren in de commissie Sociale Zaken aan dat de PS geen Brusselse gemeenteraadsleden zal afvaardigen.