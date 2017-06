Brussel wil huisvesting voor minderbedeelden vergemakkelijken

Van de mensen die vandaag in het Brussels Gewest wonen zijn 60 procent huurders. De huurwaarborg is voor mensen met een lager inkomen vaak een probleem. Bestaande maatregelen hielpen niet altijd. Banken weigeren vaak om een renteloze lening toe te kennen en veel verhuurders zien liever geen huurders met een huurwaarborg van het OCMW.



De nieuwe gewestelijke huurwaarborg, moet daaraan verhelpen. Het nieuwe systeem omvat twee luiken. Het systeem van leningen met een nultarief wordt aangepast. Meer mensen zullen er een beroep op kunnen doen. Ook mensen in medeverhuur kunnen nu een nullening aanvragen. En de voorwaarden worden gunstiger. Zo wordt de terugbetalingstermijn met zes maanden verlengd (tot 24 maanden) en kan voor de volle 100 procent geleend worden.



Daarnaast komt voor mensen die zelfs geen lening aan nultarief kunnen krijgen een fonds dat de waarborg voorschiet, in ruil voor een maandelijkse bijdrage van de huurder. Die bijdrages worden dan aan het einde van de huurovereenkomst teruggestort.



In beide gevallen - lening of waarborg uit het fonds - krijgt de huurder de waarborg op een geblokkeerde rekening op zijn naam, zodat de verhuurder niet weet waar het geld vandaan komt, zodat elk risico op stigmatisering wegvalt.



De maatregel zou ongeveer 2.000 mensen op een jaar moeten helpen. De Brusselse OCMW's gaven vorig jaar een huurwaarborg aan zowat 3.000 mensen.