Brussel stelt zich kandidaat voor Europride 2020: "Een politiek en activistisch evenement"

Het zou de eerste keer zijn dat Brussel de Europride ontvangt, maar met de jaarlijkse Belgian Pride beschikt de hoofdstad al over een stevige basis. Afgelopen jaar kwamen er meer dan 50.000 personen van over heel de wereld. Dat het in 2020 net de 25ste verjaardag van de Belgian Pride is, moet de kandidatuur nog extra cachet geven. "Ik moet toegeven dat die verjaardag enigszins de aanleiding was voor de kandidatuur", vertelt Schoenmakers. Maar de ambities van de holebi-organisatie en de kandidatuur voor de Europride 2020 reiken verder. "Mensen denken altijd aan het feestelijke, dat is één van de hoofdactiviteiten, maar voor ons is een pride ook een politiek en activistisch evenement. We willen iets uitstralen en tussen de oren brengen, zowel op regionaal, als Europees niveau." (lees verder onder de foto)

Regenboogkleuren

De Europride zou namelijk de eerste pride zijn onder de nieuwe Europese Commissie. Hen onderdompelen in de regenboogkleuren kan een sterk signaal worden, "want op Europees niveau is er nog werk op het vlak van discriminatie", vindt Schoenmakers.



Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) legde gisterenavond in Madrid de nadruk op de diversiteit die Brussel uitstraalt en de voortrekkersrol die België kent in de LGBT-gemeenschap. "In Brussel hebben holebi's het gevoel dat ze echt zichzelf kunnen zijn", stelde Debaets. "België en zeker Brussel hebben altijd een voortrekkersrol gespeeld als je het op wereldschaal bekijkt. We hebben als één van de eerste landen het homohuwelijk goedgekeurd en onlangs werd er de belangrijke beslissing genomen dat transgenders niet meer een heel zware medische procedure moeten doorlopen".



Debaets beseft dat er tegelijkertijd nog werk is, zeker in het Brusselse straatbeeld, waar holebi's die bijvoorbeeld hand in hand lopen nog niet altijd aanvaard worden.



Andere kandidaatsteden

Brussel strijdt niet alleen voor de komst van de Europride 2020. Ook de steden Bergen (Noorwegen), Thessaloniki (Griekenland) en Hamburg (Duitsland) hopen de organisatie voor het grootse feest voor de LGBTQI+ gemeenschap binnen te halen. Op 23 september kiest de algemene vergadering van de European Pride Organisers Association (EPOA) welke stad het wordt.